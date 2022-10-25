5 أحداث وقعت في المحافظات خلال الساعات الماضية.. 8 ضحايا و20 مصابا

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، أبرزها وقوع حادثين مروريين في الدقهلية وأسوان أسفرا عن 8 ضحايا، و20 مصابًا، وأيضًا عودة قطارات محطة مصر بالإسكندرية مجددًا بعد أشهر عدة من التوقف، فيما اندلع حريق في جرن بصل بمحافظة البحيرة المجاورة.

ويأتي على رأس الأخبار المهمة في محافظات مصر كلها، تطبيق تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر القطارات بمختلف أنواعها لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يبدأ مع نوفمبر المقبل.

تخفيض 50% لذوي الهمم على تذاكر قطارات محافظات مصر

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر القطارات بمختلف أنواعها لذوي الاحتياجات الخاصة، في القطارات الروسي والمكيفة والفاخرة وذاتية التهوية، بعد تقديمهم بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

عودة قطارات محطة مصر بالإسكندرية

واتصالًا بالقطارات أيضًا، كانت الإسكندرية على موعد مع عودة امتداد مسير بعض القطارات على خط أبو قير لمحطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر، وذلك عبر 6 قطارات يوميًا ذهاب وعودة، على أن يتم استمرار وصول وقيام باقى قطارات خط أبو قير من محطة سيدى جابر.

حريق جرن بصل في البحيرة

وعلى بعد كيلومترات قريبة من الإسكندرية، كانت البحيرة على موعد مع حدث مؤسف، إذ اندلعت النيران في «جرن بصل» بقرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة، والذي انتقل إلى مستودع لتخزين قش الأرز مجاور له.

وتبين بالفحص نشوب النيران في جرن بصل ما أدى إلى تلف 5 فدان بصل، وامتداد النيران في قش الأرز المجاور له على مساحة 3 أفدنة، ما سبب خسائر مادية كبرى.

مصرع 7 أشخاص في الدقهلية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث مروع أسفل محور طلخا الجديد على الطريق الدولي الساحل «جمصة – المنصورة» والرابط بين طريقي جمصة ودمياط الشرقي بناحية قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية نتيجة تصادم بين سيارتي ميكروباص ونقل.

إصابة 10 في مروري حادث بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «توشكى - أبو سمبل» جنوب محافظة أسوان، مساء الاثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.