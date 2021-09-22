خروج 3 عربات من قطار نوم في محطة مصر عن القضبان

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، توقف حركة القطارات بشكل جزئي بعد خروج 3 عربات عن القضبان من القطار رقم 83 النوم خط (أسوان - القاهرة)، وذلك أثناء خروجه من أحد الأرصفة بعد وصوله إلى محطة مصر برمسيس، موضحا أنّه جارٍ التعامل مع الأمر لإعادة حركة سير القطارات مرة أخرى.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم الدفع بأوناش وفرق صيانة للتعامل مع الواقعة، وجرى تعليق حركة القطارات داخل محطة مصر، موضحا أنّ حركة القطارات على الوجه القبلي منتظمة ولا أعطال بها، لكنها معلّقة داخل محطة مصر.

وأوضح المصدر، أنّ الحركة معطّلة تماما على الوجه البحري، وسيتم رفع الـ3 عربات لعودة حركة القطارات لطبيعتها.