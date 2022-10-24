الصناعة أساس البنـاء

بدأب وانتظام، تواصلت جلسات النقاش فى اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه الحكومة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشارك فيه مسئولون وخبراء واقتصاديون وسياسيون من جميع القوى الوطنية.

وشملت محاور النقاش فى اليوم الثانى «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، فرص وآفاق التمويل الدولى لدعم القطاع الخاص، ووضع خارطة لتعظيم الإنتاج الزراعى، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى، وغيرها من المحاور.

رئيس الوزراء الذى قدّم أمس عرضاً وافياً للاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية وخلال السنوات الأخيرة، استكمل مداخلاته فى المؤتمر الاقتصادى اليوم، بكلمة أكد فيها حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مشدداً على أن تتبع مسار الاقتصاد عبر الـ40 سنة الماضية يؤكد أن الدولة لا بد أن تحقّق معدلات نمو مضاعفة، وقال إن «مصر فى احتياج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، ولدينا فرصة فى المؤتمر الاقتصادى لوضعها معاً».

وجاءت مداخلات الخبراء والاقتصاديين لتُكمل رؤية الحكومة وتتّفق معها فى عدة نقاط، أبرزها دعم الصناعة، مع الاختلاف فى بعض التفاصيل التى تضمّنتها جلسات النقاش. وتتواصل غداً فعاليات المؤتمر الاقتصادى، على أن يشهد إصدار التوصيات التى تتضمّن مخرجات جلسات النقاش، وآليات تنفيذها، فضلاً عن إعلان الحكومة عن حزمة قرارات لإنعاش الاقتصاد.