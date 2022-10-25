7 معلومات عن الشلل الرعاش.. يبدأ باضطراب النوم وتغير الحالة المزاجية

يبدأ الشلل الرعاش برعشة غير مرئية يصاحبه اضطراب بالحركة والنوم لتزداد الرعشة وتصل الأطراف، مسيطرا على الجهاز الحركي والحسي معا، وفقا لحديث الدكتور علي صلاح، استشاري جراحة المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، حول مرض الشلل الرعاش والذي يؤثر على الأطراف مصيبا لها برعشة لا يستطيع المريض السيطرة عليها، حيث إنه عادة يتم اكتشاف ذلك المرض بمراحل متأخرة عقب ظهور الرعشة القوية والتي لم تكن محسوسة بالمراحل الأولى.

ليبدأ المريض علاج الشلل الرعاش والذي لم يعتمد له دواء رئيسا حتى الآن.

اكتشاف الشلل الرعاش

ويوضح صلاح، لـ«الوطن»، 7 معلومات عن الشلل الرعاش.

اكتشفه عام 1817 العالم الإنجليزي جيمس باركنسون وسمي على اسمه حيث يطلق عليه داء باركنسون وذلك خلال تجربة سريرية.

الفئات الأكثر عرض للإصابة بداء باركنسون

يصيب الرجال أكثر من النساء خاصة بعد عمر الـ60.

عند إصابة من دون الـ60 عاما يسمى باركنسون الشبابي.

أعراض الشلل الرعاش

يبدأ بهزة خفيفة أو رجفة أو أحد الأطراف أو تصلب بها مع عدم اتزان ومشاكل بالنوم والهضم.

ويصاب المريض بإمساك مزمن أو إسهال، وتقلب بالحالة المزاجية واضطراب بالحركة.

مشاهير أصيبوا بالشلل الرعاش

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد أصاب داء باركنسون حتى الآن 7 ملايين شخص حول العالم.

أصيب بالشلل الرعاش عدة مشاهير حول العالم منهم أدولف هتلر ويعد يوم 11 أبريل من كل عام يوم الشلل الرعاش.