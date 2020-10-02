"سموم الإسكندرية" يحذر: بذور القشطة تسبب الشلل الرعاش

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، المواطنين من بذور فاكهة "القشطة"، وذلك لأضرارها البالغة وخطورتها على الصحة.

وقال مركز الإسكندرية للسموم في بيان له، اليوم، إن بذور فاكهة "القشطة" تستخدم في الطب المحلي منذ زمن لتقشير الجلد، وعلاج حشرات الشعر وكمبيد لبعض الحشرات.

وأشار المركز إلى أن مكونات البذور إذا وصلت إلى العين فأنها تؤدي إلى التهاب القرنية والملتحمة السام خلال 6 إلى 12 ساعة من التعرض لتلك البذور.وأوضح مركز السموم أن تلك البذور تسبب تهيج الجهاز الهضمي إذا تم تناولها، ما ينتج عنها أعراض إسهال وآلام بالبطن وقئ- وهو ما يشابه تلك التي تحدث في حالة المبيدات الحشرية

وأكد المركز، التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه يوجد أنواع أخرى من نبات القشطة غير الموجودة في مصر تؤدي إلى تسمم عصبي وظهور أعراض الشلل الرعاش ولا تستجيب في العلاج للأدوية المتعارف عليها.

كان مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية حذر مسبقاً، المواطنين من "نخيل سيكاس"، وذلك لأضراره البالغة وخطورته على الصحة.

وقال مركز الإسكندرية للسموم، في بيان له، إنه استقبل مؤخرًا سؤالًا عن كون النباتات الطبيعية غير سامة، وتحديدا نبان نخلة "سيكاس".

وأشار المركز إلى أن جميع أجزاء نبات "السيكاس" سامة، خاصة البذور لأنها تحتوي على أعلى مستوى من مادة "السيكاسين" السامة، شديدة الخطورة.

وأكد أن "السيكاسين" يسبب تهيج الجهاز الهضمي ويؤدي إلى فشل الكبد في حالة الجرعات العالية، وأن بعض الأبحاث تتحدث عن كون "السيكاسين" مادة مسرطنة، موضحًا أنه في حالة تناول الحيوانات الأليفة لنبات "السيكاس" قد يؤدي ذلك إلى موت الحيوان على الفور.