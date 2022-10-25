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وفاة أستاذ الإعلام محمود علم الدين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
09:07 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الدكتور محمود علم الدين

الدكتور محمود علم الدين

توفي منذ قليل، الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بعد أزمة صحية تعرض لها منذ فترة، وأدت إلى تدهور حالته الصحية.

وذكرت الدكتورة آيات صالح، ابنة شقيقة الدكتورة ليلى عبد المجيد، زوجة أستاذ الإعلام الراحل، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي وزوج خالتي الدكتور محمود علم الدين رحمه الله وتجاوز عنه وثبته عند السؤال وأجرنا في مصابنا».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.