تشييع جثمان المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود بحضور أشرف زكي

شُيع منذ قليل جثمان المنتج الراحل محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود.

وحرص على الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

ودرس المنتج محسن علم الدين بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعمل في الحسابات بشركة إنتاج رمسيس نجيب، تدرّج في الإنتاج من خلال رمسيس نجيب الذي أعتبره ذراعه اليمنى.

بداية عمله في السينما مع رمسيس نجيب من خلال فيلم «لا تذكريني» عام 1961، وأشرف على إنتاج عدد كبير من الأفلام منها «وا إسلاماه، وامبراطورية ميم، وإسماعيل ياسين في الأسطول، وزقاق المدق، والزوجة التانية، وعروس النيل، والخيط الرفيع، وبئر الحرمان، والصعود إلى الهاوية، والحب وحده لا يكفي، والهلفوت، واغتيال مدرسة».

المرض يغيب محسن علم الدين عن جنازة صديقه

تولى تدريس مادة الإنتاج في المعهد العالي للسينما، وتغيب عن جنازة صديقه سمير صبري لمروره بـ أزمة صحية، كان يعاني مشاكل في الرئة وتدهورت حالته الصحية- ظل في المستشفى مدة تزيد على 30 يومًا بسبب مشكلة في الرئة.

- كان المنتج محسن علم الدين بغرفة العناية المركزة ولم تشهد حالته الصحية أي تحسن، وتوفى بعد سنوات طويلة في الإنتاج السينمائي ويعد من رواد هذا المجال.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان محسن علم الدين بمسجد مصطفى محمود.