قافلة من «تعليم مطروح» تتفقد مدارس المناطق النائية في السلوم «صور»

انطلقت قافلة تعليمية موسعة لإدارة السلوم الحدودية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، قيام أعضاء القافلة التعليمية بشرح بعض الحصص الدراسية والمحاضرات للطلاب بمدارس المدينة الحدودية، لرصد وتقييم المستوى التحصيلي للطلاب خلال الشهر الأول للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بكافة الإدارات التعليمية.

تحسين المستوى في بالمدارس

وتفقد وكيل تعليم محافظة مطروح إجراءات تحسين المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية في القراءة والكتابة، والتي جرت تحت إشراف فريق عمل التعليم الابتدائي بالمنظومة الحديثة وسط تفاعل كبير من التلاميذ.

استمرار القوافل التعليمية بالمدارس

وأكد استمرار قيام القوافل التعليمية بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة المستوى العلمي للطلاب، والمساهمة في تذليل جميع العقبات التي تواجه مسار منظومة العمل بالمدارس بأرجاء المحافظة.

رفع مستوى التلاميذ

وأوضح: نستهدف من خلال القوافل التعليمية في المدارس رفع المستوى للتلاميذ في الإدارات التعليمية والمناطق النائية في السلوم وسيدي براني والنجيلة وسيوة ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام والمدارس الواقعة في القري والنجوع التابعة لها، ما يساهم في رفع العملية التعليمية ككل، مع متابعة المدارس من خلال فريق المتابعة والموجهين في مختلف المواد.