قافلة تعليمية مجانية لشرح "كيمياء الثانوية" في مطروح

انطلقت، اليوم، قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمطروح، بمشاركة خبراء من وزارة التربية والتعليم.

وتابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات القافلة التعليمية لمادة الكيمياء والتي يحاضر فيها خبير المادة الشهير اسلام عطية بقاعة مجلس العمد والمشايخ لقبائل مطروح، وسط حضور مميز ومتابعة مستمرة من طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمي.

وخلال متابعته لفعاليات القافلة التعليمية المجانية للكيمياء أعرب النيلي، عن شكره وتقديره لخبير الكيمياء، وفريقه المساعد للمجهودات المبذولة والأعمال المخلصة والأداء المتميز من أجل تفعيل منظومة القوافل التعليمية المجانية بمحافظة مطروح ورفع المستوى التعليمي للطلاب وتخفيفًا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وقال النيلي إن الدعم المتواصل من محافظة مطروح لمنظومة القوافل التعليمية أدى إلى تحقيق النجاح الباهر لهذه المنظومة المتميزة مع تنظيم تعليم مطروح للمراجعات النهائية للشهادات المحلية والعامة.