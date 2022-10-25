المركز المصري للدراسات: جلسات المؤتمر الاقتصادي تركز على قطاع الصناعة

قال الدكتور محمد شادي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ جلسات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي اليوم، تنصب بشكل عميق للغاية على آليات الدولة لتطوير قطاع الصناعة، حيث أن المتحدثين فيها اليوم هم أساس السياسة الاقتصادية في مصر، ويأتي ذلك بحضور وزيري المالية والصناعة ومحافظ البنك المركزي ونائبه.

السياسات الصناعية المتبعة لزيادة النمو والتقدم بالقطاع

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن وزير الصناعة سيتحدث عن السياسات الصناعية، أما بالنسبة لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية سيتناولان الجانب الخاص بكيفية المساعدة في السياسة المالية لوزير الصناعة لكي يحقق أكبر قدر من النمو والتقدم بالقطاع.

وتابع أن قطاع الصناعة يحتاج للدعم بشكل كبير، لأننا نعاني من فجوة تكنولوجية كبيرة، علاوة على الفجوة التمويلية، متابعًا أن مصر تسعى لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، لذلك لابد من توجيه الاهتمام بشكل كبير لقطاع الصناعة.

جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي

وأشار إلى أن الجلسات الخاصة باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي أمس، شهدت تركيز على السياسات الخاصة بتنظيم القطاع الخاص، حيث أن الجلسة الأولى تناولت دور وثيقة ملكية الدولة في تمكين القطاع الخاص، وكيفية تعزيزه، فضلًا عن كيفية الحفاظ على أصول الدولة ومواجهة الاحتكار.

وأكمل أن الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي في اليوم الثاني أمس استهدفت كيفية تعزيز دور الشركاء الدوليين في التمويل للقطاع الخاص وليس الحكومة، أما الجلسة الثالثة كانت عن دور صندوق مصر السيادي في نقل الاستثمارات إلى القطاعات الجديدة، كمجال تحلية المياه والكهرباء وتكنولوجيا عالية القيمة، مع تقليل دور الدولة وزيادة ممارسة القطاع الخاص بها لينمو بطرق جديدة.