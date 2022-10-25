«المهن التعليمية» تفتح باب الحجز لعمرة المولد النبوي الشريف

أعلن خلف الزناتى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية «صندوق الزمالة»، تنظيم الصندوق لرحلة عمرة المولد النبوي الشريف، للمعلمين.

وأوضح الزناتب أن صندوق الزمالة سيتحمل مبلغ 6 آلاف جنيه من قيمة تكاليف رحلة العمرة للعضو المشترك بصندوق الزمالة وما زال فى الخدمة، لافتاً إلى أن الأسعار بعد الخصم، تنقسم إلى 3 مستويات شاملة الطيران والإقامة، والتنقلات.

تكلفة مستويات العمرة

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أن تكلفة المستوى الأول للعضو في غرفة ثنائية تبلغ 34 ألف جنيه، والغرفة الثلاثية بمبلغ 31 ألف جنيه، والغرفة الرباعية بقيمة 29 ألف جنيه، وللمرافق في الغرفة الثنائية بقيمة 40 ألف جنيه، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 37 ألف جنيه، والحجز في الغرفة الرباعية بقيمة 35 ألف جنيه، على أن تكون الإقامة بفنادق خمس نجوم شاملة وجبة الإفطار.

أما المستوى الثاني طيران، فيبلغ قيمته للعضو بالنسبة للغرفة الثنائية 25 ألف جنيه، والغرفة الثلاثية بقيمة 22 ألف جنيه، والغرفة الرباعية بقيمة 21 ألف جنيه، وللمرافق في الغرفة الثنائية بقيمة 31 ألف جنيه، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 28 ألف جنيه، والحجز في الغرفة الرباعية بقيمة 27 ألف جنيه، على أن تكون الإقامة بفنادق 4 نجومب.

ويكون المستوى الثالث طيران، للعضو في الغرفة الثنائية 20 ألفا و500 جنيه، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 18 ألفاً و500 جنيه، وفي الغرفة الرباعية بقيمة 17 ألفاً و500 جنيه، وللمرافق في الغرفة الثنائية بقيمة 26 ألفاً و500 جنيه، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 24 ألفاً و500 جنيه، والحجز في الغرفة الرباعية بقيمة 23 ألفا و500 جنيه، على أن تكون الإقامة بفنادق ثلاثة نجوم، بحيث تكون جميع المستويات شاملة الإقامة بمكة 5 ليال، وبالمدينة المنورة 4 ليال.

الأسعار تشمل الإنتقالات الداخلية

وأكد «الزناتي»، أن الأسعار تشمل الإنتقالات الداخلية بسيارات مكيفة فاخرة وحديثة، وتنظيم المزارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتيسير نقل الأمتعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ومنها إلى جدة عند العودة.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، إلى أنّه سيتم تلقي الطلبات حتى 10 نوفمبر المقبل بمقر النقابة العامة بالجزيرة عن طريق النقابات الفرعية، موضحاً أن عدد التأشيرات محدود والأولوية بأسبقية الحجز.