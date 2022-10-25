حريق بمخزن كهرباء في سموحة بالإسكندرية.. النيران مشتعلة منذ 5 ساعات 

اندلع حريق هائل بمخازن كهرباء وإضاءة بشارع توت عنخ آمون في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وتبع ذلك الدفع بعدد كبير من سيارات المطافئ والإسعاف في محاولة للسيطرة على النيران.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة حول اندلاع حريق في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

محاولات السيطرة على حريق سموحة

وتحاول سيارات الحماية المدنية السيطرة على حريق سموحة، في الوقت الجاري، فيما تم إخلاء العقار وقطع المرافق لعدم وقوع أي إصابات بشرية أو تفاقم الحريق، حيث أن النيران مشتعلة منذ أكثر من 5 ساعات نتيجة المواد الكهربائية التي تزيد من الاشتعال.

تفاصيل حريق سموحة شرق الإسكندرية

وأكد «محمد.ع» أحد شهود العيان لـ«الوطن»، إنه حتى الوقت الجاري لم تقع أي إصابات في حريق الإسكندرية اليوم، بينما يجرى المحاولات للسيطرة على الحريق وعدم امتداده إلى العقارات المجاورة حرصا على سلامة المواطنين.