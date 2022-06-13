ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سموحة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بمنطقة سموحة، شرق المدينة الساحلية، لمعرفة أسباب نشوب الحريق في الشقة وإذا ما كان هناك شبهة جنائية من عدمه، والذي تسبب في خسائر مادية كبرى لصاحب الشقة والذي بدوره أصيب بعدد من الإصابات البسيطة قبل أن يتم نجدته من قبل قوات الحماية المدنية.

حريق يلتهم وحدة سكنية

وكان حريق نشب في وحدة سكنية بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، أسفر عن التهام محتويات الشقة وإصابة صاحبها باصابات طفيفة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه وإنزاله عن طريق الرافع الهيدروليكي، في الوقت ذاته مسيطرين على النيران قبل امتدادها إلى باق الشقق المجاورة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يكشف وقوع حريق بالطابق العاشر في عقار الجمرك، بشارع آدمون فريون.

إنقاذ صاحبها بسلم هيدروليكي

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سيدى جابر، وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين أن داخل الوحدة السكنية محل الحريق صاحبها، فتم إنقاذه وإخراجه باستخدام السلم الهيدروليكي وجرى إخلاء العقار.

ماس كهربائي.. ترجيح المعاينة الأولية

التهمت النيران محتويات الشقة وجرى تبريد آثار الحريق، فيما رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي، ووجود مواد كيميائية سريعة الاشتعال داخل الشقة، الأمر الذي تسبب فى انتشار النيران.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.