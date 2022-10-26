الصليب الأحمر الأوكراني يستعين بقصص مصرية لتعليم الأطفال الإسعافات الأولية

تعد الإسعافات الأولية أمر مهم للغاية في إنقاذ الإنسان في الحالات التي تهدد حياته، مثل حوادث السير أو الإصابة بالإغماء أو الهبوط المفاجئ، وتساهم التوعية بأهمية الإسعافات الأولية في الحفاظ على حياة الشخص.

وفي هذا الصدد، جرى التوافق مع المركز المرجعي للإسعافات الأولية التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على الاستعانة بفكرة باب «هيا نسعف»، الخاص بتعليم الأطفال الإسعافات الأولية عن طريق القصص المصورة بشكل جذاب ومشوق.

وباب «هيا نسعف» في مجلة «نور» الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فكرة وسيناريو الدكتور تامر أحمد، ورسم الفنان عمر طلال، ولاقت القصص نجاحًا في الوطن العربي وأفريقيا.

وجرى خلال هذا الاتفاق، ترجمة قصص «هيا نسعف» بمجلة نور إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية، كإحدى وسائل تعليم الأطفال في اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وقالت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، إنً المجلة بصدد جمع القصص في كتاب عن الإسعافات الأولية للأطفال؛ ليكون متاحًا بمعرض القاهرة للكتاب المقبل.