سعر قنطار القطن اليوم.. 3950 جنيها لـ«طويل التيلة البحري»

سجل سعر قنطار القطن اليوم 2022 طويل التيلة بحري نحو 3950 جنيهًا، كما سجل سعر قنطار القطن طويل قبلي نحو 3800 جنيه طبقًا لآخر المزادات العلنية بالوجهين البحري، والقبلي، في عمليات تداول شراء محصول القطن المصري طويل التيلة، التي بلغت المساحة المنزرعة به 337 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

سعر قنطار القطن اليوم

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم طويل بحري سجل 3950 جنيهًا طبقًا لآخر مزايدة علنية، بينما استقر سعر قنطار القطن طويل قبلي اليوم 3800 جنيهًا، خلال تعامل شركات شراء المحصول من المزارعين بالوجهين البحري، والقبلي.

القطن اليوم وأصناف المنزرع

وأشار الدكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصر حققت نجاحا عالميا في مجال التصدير من خلال محصول القطن طويل التيلة لأصناف من القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، علاوة على أصناف فائق الطول 93، و 96، التي يتم زراعتها في عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي.

يذكر أن مركز بحوث سخا في كفر الشيخ، يعد من المراكز البحثية التي تعمل على إنتاج تقاوى من المحاصيل بكفاءة عالية مثل تقاوى الأرز، وبذرة القطن، والشعير، والذرة الشامية، والكتان، والقمح، كما يضم أكثر من 16 معملا مركزيا لتحليل التربة، والآفات المتعلقة بتقاوي المحاصيل المتنوعة كأفضل مركز في أفريقيا.