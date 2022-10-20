سعر قنطار القطن اليوم.. 3800 جنيه لـ«طويل التيلة بحري»

سجل سعر قنطار القطن طويل التيلة بحري طبقًا لآخر المزادات العلنية 3800 جنيه، كما سجل قطن قبلي 3650 جنيه.

أسعار قنطار القطن اليوم الخميس

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مركز بحوث سخا له دور كبير بما يساهم به من استنباط أصناف من القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، علاوة على أصناف القطن فائق الطول 93، و 96.

تطبيق منظومة القطن للعام الرابع على التوالي

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا.

ووصلت مساحة القطن المنزرعة هذا العام إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.