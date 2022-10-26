وزير الاقتصاد الإماراتي: 28 مليار دولار قيمة استثماراتنا في مصر

أشاد عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي بالعلاقات الوطيدة والمواقف التاريخية بين مصر والإمارات، قائلًا إنَّ الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 28 مليار دولار كناتج محلي إجمالي واستثمار مشترك بقيمة 300 مليار دولار.

مصر يوجد بها 1300 شركة إماراتية تعمل في قطاعات البناء والتشييد

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال كلمته في جلسة حوارية ضمن فاعليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، أنَّ المستثمر الإماراتي ينظر لمصر على أنَّها بوابة أفريقيا، وأن المستثمر المصري ينظر للإمارات باعتبارها بوابة آسيا، لافتًا إلى أنَّ مصر يوجد بها 1300 شركة إماراتية تعمل في قطاعات البناء والتشييد والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحساسة والحيوية، ولم تتأثر بالجائحة أو التقلبات الجيوسياسية.

700 ألف شاب مصري يتواجدون بالإمارات

وأشار إلى أنَّ كل التشريعات في مصر جاذبة للاستثمارات، مشيدًا بجهود الإمارات في جذب المواهب وخلق فرص عمل واستقطاب المواهب للإمارات في تعزيز القطاعات والكفاءات وغيرها، مؤكدًا وجود 700 ألف شاب مصري في الإمارات، مبينًا أنَّ البيئة الجاذبة لهم حيوية، خاصة أنَّ اقتصاد الدولتين في تقدم في ظل 50 عامًا من النقاشات والحوارات.