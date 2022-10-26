وزيرة التخطيط: افتتاح مراكز خدمات مصر في أسوان بالتعاون مع الإمارات قبل نهاية العام

قالت دكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة حرصت على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية في مجال تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.

مصر تستعد لإطلاق دورة جديدة من جائزة مصر للتميز الحكومي

وأعلنت السعيد، خلال كلمتها في احتفالية ذكرى مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «50 عاما مصر والإمارات - قلب واحد»، عن الاستعداد لإعلان نتائج دورة جديدة من جائزة مصر للتميز الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين، شملت إنشاء مجموعة من مراكز خدمات مصر، وسيجري افتتاح أولها بمدينة أسوان قبل نهاية هذا العام.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وتكللت جهود الجانبين بإطلاق مصر جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2018 تحت رعاية الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين القاهرة وأبو ظبي.