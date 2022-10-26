وزير الاقتصاد الإماراتي: 20 مليار دولار استثمارات في قطاعات مستقبلية بمصر

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله طوق، إنّ الصندوق السيادي المصري، ومجموعة أبوظبي القابضة، كشفا عن 20 مليار دولار استثمارات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، ومنها «الأمن الغذائي، والزراعي، والاحتياجات المستقبلية للعالم العربي»، موضحا أنّ هذا التوجه يتفق مع الاتفاقية الصناعية المتكاملة للإمارات ومصر والأردن والبحرين.

50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

وأضاف طوق، خلال كلمته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاحتفال بمرور «50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية»، أنّ ذلك يضيف استثمارات واضحة في الصندوق الصناعي المتكامل بقيمة 4.3 مليار دولار في الاستثمار خلال الفترة المقبلة في 4 دول.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أنّ التحديات التي تواجه العالم بعد كوفيد 19، أوجبت إعادة النظر في الاقتصادات المستقبلية التي يجب أن يستثمروا فيها، موضحا أنّ الصناديق السيادية والاتفاقيات الصناعية، أرست دعائم التحول للاقتصاد الجديد والاقتصاد الأكثر استدارة، وهناك نمو في الاستثمارات لتتركز في هذه المجالات الرئيسية.