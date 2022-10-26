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رئيس الوزراء: تعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

كتب:

نرمين عفيفي
03:18 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّه سيتمّ تعويض ودعم العمالة بالشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة، وهو أمر مرهون بعدم تسريح هذه العمالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استمرار توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنَّه تمّ التوافق على استمرار العمل بالحزمة المعلنة سابقًا الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح مختلفة والتي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين ونصف مليون مواطن.

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بقلم نرمين عفيفي