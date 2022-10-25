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السيسي: الدكتور مدبولي أكثر المسؤولين الذين يعانون معي لخدمة مصر

كتب:

شريف سليمان - نرمين عفيفي
02:06 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكثر المسؤولين الذين يعانون معه في الحكومة.

فهم عصري لفقه التعامل مع المتغيرات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، أنّ الواقع الذي نعيشه في المنطقة والممارسات الدينية الموجودة في بلادنا، تحتاج إلى طرح فهم عصري لفقه يتعامل مع المتغيرات وليس ثوابت الدين.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ الاقتصاد أمر مهم للغاية ولا خلاف على ذلك، فلا يمكن العيش دون اقتصاد، وبناء الأمة ليس مبنيّا على الاقتصاد فقط، بل على أشياء كثيرة منها الاقتصاد، لافتا إلى أنّ السياق الإعلامي للدولة ليس موجودا لخدمة الرئيس، بل لخدمة الفكرة والدولة.

 

 

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بقلم شريف سليمان - نرمين عفيفي