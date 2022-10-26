مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار دعم الـ100 جنيه على بطاقات التموين حتى 30 يونيو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية الخاصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 حتى 300 جنيه والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّ الحكومة ستعمل على آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو المتوقف أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل على الأقل، مع عدم تسريح تلك العمالة، وسيعلن عنها وزيرا المالية والقوى العاملة في الفترة المقبلة.