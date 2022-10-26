مدبولي: توجيهات رئاسية برفع الإعفاء الضريبي لـ2500 جنيه.. ولا زيادة في الكهرباء حتى 30 يونيو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على عدم زيادة أسعار الكهرباء، على أن يستمر العمل بالأسعار السارية الحالية حتى 30 يونيو 2022، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ القرارات الجديدة تأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم والمواطن حاليا، مشيرا إلى أنّه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حتى 2500 جنيه في الفترة المقبلة.