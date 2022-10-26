مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: توجيهات الرئيس بقرارات الدعم تؤكد اتجاه الدولة لصالح المواطن

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل الى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.

وقال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توجيهات الرئيس بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد، ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وما سبقها من آثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية.

وأضاف «الألفي» أن هذا القرار يؤكد أن توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي المهم الذي عقد بالعاصمة الإدارية من 23 حتى 25 أكتوبر الحالي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».