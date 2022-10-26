فريق بحث لملاحقة «مستريح العرسان» في شبرا: استولى على 4 ملايين جنيه وفر هاربا

كلفت أجهزة التحقيق بالقليوبية أجهزة الأمن والأموال العامة بسرعة ضبط أحد الأشخاص «مستريح العرسان»، الذي وردت ضده بلاغات من المواطنين تتهمه بالنصب والاستيلاء منهم على مبالغ بلغت 4 ملايين جنيه أعطوها له لشراء أجهزة كهربائية لأبنائهم وبناتهم لتجهيزهم للزواج وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

جهود أمنية لضبط مستريح العرائس بشبرا

فيما شكلت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، فريق بحث لسرعة ضبط المتهم مستريح العرائس بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لشراء أجهزة كهربائية لتجهيز بناتهن وأبنائهم وفر هاربا وتحرر محضر بالواقعة.

اتهام مستريح بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود عدة بلاغات من المواطنين يتهمون أحد الأشخاص بدائرة القسم بالاستيلاء على أموالهم أعطوها لهم مقابل شراء أجهزة كهربائية لتجهيز بناتهم واستولى عليها وفر هاربًا.

وفي بلاغهم وجه المواطنون اتهامات بسرقة 4 ملايين جنيه من السيدات والرجال بمنطقة بهتيم بشبرا نظير شراء ثلاجات وغسالات وأجهزة تليفزيون، لكن المتهم أغلق المحل تماما واختفى عن الأنظار وعند محاولة الاتصال به اكتشفوا هروبه مع أفراد أسرته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية للمتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين

وحول العقوبة القانونية للمتهم، قال المحامي أحمد داود في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم في حال ثبوت التهمة عليه يخضع للمادة 336 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من استولى على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول بالاحتيال وسلب ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.