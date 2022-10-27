ثروت الخرباوي: الإخوان مثل اليهود لا يعترفون بالحق أبدًا

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والمحامي بالنقض، تفاصيل دراسة إخوانية أُعدّت وجاهزة للنشر، تقوم على عدة محاور، أحدها إعلامي، وآخر حركي، وثالث عسكري، لتشويه وعي المصريين وإغضابهم من الحكومة التي تحكمهم.

وأوضح الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذه الدراسة جرى إعدادها عبر مركز أنشأه الإرهابي جمال حشمت في كندا، لتنفيذ هذا المخطط، مؤكدًا أن هذه الجماعة الإرهابية تستغل المشكلات الاقتصادية للتشكيك في الدولة المصرية.

الإخوان لا يعترفون بالحق أبدًا

واعتبر «الخرباوي» أن جماعة الإخوان مثل اليهود؛ لا يعترفون بالحق أبدًا، ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار المغلوطة والشائعات.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن هناك تنظيمًا حركيًا للجماعة له دور في تغييب الوعي، والإخواني الإرهابي جمال حشمت وضع مخططًا لزيادة أموال الجماعة، بعد التحفظ على أصولها.

ولفت الدكتور ثروت الخرباوي، إلى أن هذا التنظيم يسعى لتكوين «الولايات المتحدة الإخوانية»، مشيرًا إلى أن مصطلح أستاذية العالم ماسوني استخدمه حسن البنا، وهذه الجماعة تلتفت لتمكين النظام وليس الإسلام، لافتًا إلى أن هناك تحالفًا قويًا بين الإخوان وتنظيم القاعدة، ويزرعون آلاف الأفدنة من المخدرات في أفغانستان، ويهربونها عبر السودان وليبيا.