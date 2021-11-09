الخرباوي يفتح النار على أبو تريكة: إرهابي بحكم القضاء وخان وطنه

انتقد المحامي والفقيه القانوني ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني السابق، تهنئة النادي الأهلي لمحمد أبوتريكة لاعب النادي السابق، بعيد ميلاده، قائلًا: «هذا صحيح ولا يجوز الجدال فيه، اللاعب أبو تريكة إرهابي بحكم القضاء، وبغض النظر عن صلته التنظيمية بالإخوان والتي أعرفها يقينا، إلا أن رأي أي واحد فينا يصبح مجرد رأي، ولكن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة».

إذا أراد أبو تريكة الدفاع عن نفسه فليحضر إلى بلده

وأضاف الخرباوي: «وإذا أراد هذا اللاعب أن يدافع عن نفسه فليحضر إلى بلده ويتخذ ما يراه مناسبا للدفاع عن نفسه، وخارج نطاق القضاء فإن هروبه المستمر هو أكبر إدانة له على عمالته».

وتابع الخرباوي: «ولا يجوز لأي مؤسسة مصرية مهما كانت أن تحتفل بإرهابي هارب، وإلا جاز لنقابة التجاريين مثلا أن تحتفل بوجدي غنيم الذي كان عضو مجلس إدارتها في بداية التسعينيات، أو أن تحتفل نقابة الأطباء بجمال حشمت الهارب».

الخلاف مع أبو تريكة خلاف وطني وليس سياسيا

واستطرد الخرباوي: «وكلنا يتذكر يوم أن قامت نقابة الأطباء بكتابة نعي لعصام العريان بعد وفاته وكيف ثار عليها الرأي العام فاضطرت النقابة للتراجع وحذف النعي، الخلاف مع اللاعب تريكة ليس خلافا سياسيا، ولكنه خلاف وطني»، مختتمًا: «هذا شخص خان وطنه ودعم بأمواله جماعة إرهابية، وأنفق على اعتصام رابعة، وأنشأ شركة سياحية ليتم من خلالها تهريب الأموال من وإلى مصر».