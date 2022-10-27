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البنك المركزي يعلن رفع أسعار الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض

كتب:

مارينا رؤوف
09:05 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
المركزي

المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وأوضحت اللجنة أنّ من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 2 ± «7% نقطة مئوية» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت أنّ الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

يشار إلى أنّ الاقتصاد العالمي، واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الأغلاق، ثم تتبعها الأزمة الروسية الأوكرانية، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجهت تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضال عن ارتفاع في أسعار السلع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.