محافظ البنك المركزي: مبادرة «ابدأ» الغرض منها توطين الصناعة في مصر

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إنّ الاتجاه العالمي كان يسير في طريق العولمة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وبعد الإجراءات التي اتخذتها كافة الدول خلال تلك الفترة، موضحًا أن كافة دول العالم سعت بقدر الإمكان إلى أن يكون هناك حد أدنى من سلاسل الإمداد متاحة بطريقة ما أو بطرق مختلفة، وذلك خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.

وعن الوضع المحلي، أوضح عبد الله، أنه قبل أن يُشرف بتكليفه برئاسة البنك المركزي، كان جزءًا من مبادرة رئاسية تسمى «ابدأ»، الغرض منها توطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة: «الرسالة هنا هي أني اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكي بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيرًا والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أصعب».

وأوضح محافظ البنك المركزي: «خرجنا من الأزمة بالتركيز على الصناعة في الدولة والقطاع الخاص، وحاليا يسعى المستوردون إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد».