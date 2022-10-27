«بلاستيك بنك»: تجميع 300 مليون زجاجة ومنع وصولها للبحرين الأحمر والمتوسط

نظمت مؤسسة «بلاستيك بنك» العالمية، احتفالًا أمس، بتجميع أكثر من 300 مليون زجاجة بلاستيكية ومنع وصولها للأنهار والبحار في مصر، من خلال شراكتها مع شركة «هنكل» العالمية، وأقيم الاحتفال بمنزل السفير الكندي في مصر، لويس دوماس، بدعوة منه، وبحضور كل من عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة «بلاستيك بنك».

منع وصول 300 مليون زجاجة بلاستيكية للبحار والأنهار

وقال السفير الكندي: «نحتفل بما حققناه بالحد من وصول 300 مليون زجاجة بلاستيكية إلى البحرين الأحمر والمتوسط، فبفضل إنجازات بنك البلاستيك الكبيرة في التوعية بمخاطر المخلفات ومجهوداته، أصبح لدى عدد كبير من الأشخاص، الوعي اللازم بمخاطر البلاستيك وآليات تجنبها للوصول لغدٍ أفضل، وبينما نستعد لقمة COP27 الأسبوع المقبل، يعد هذا الإنجاز بمثابة تذكير بأننا بحاجة ماسة إلى نهج متكامل جديد يشترك فيه جميع القطاعات لمكافحة تغير المناخ، من خلال إنشاء نظام بيئي قوي واقتصاد دائري، وذلك لصالح التنوع البيولوجي والناس».

وتابع: «المؤسسة الكندية بلاستيك بنك للتكنولوجيا النظيفة، تلعب دورًا حيويًا في مواجهة التوتر البيئي المتزايد في عالمنا اليوم، إذ نحتاج لأن نظل إيجابيين ونتمسك بالأمل».

الشراكة بين «بلاستيك بنك» و«هنكل مصر»

وصرح عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك: «أشكر السفير لويس دوماس، لاهتمامه بقضايا البيئة خاصة قضية التلوث البلاستيكي، إذ تعتبر الشراكة بين بلاستيك بنك وهنكل مصر، من أبرز الشراكات الناجحة التي بدأت حراكًا مجتمعيًا إيجابيًا، إذ قدمت حلًا للحد من مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتصدت للتحديات الاجتماعية المتعلقة بالفقر ونقص فرص العمل».

وأضاف: «نحتفل بتجميع 300 مليون زجاجة بلاستيكية من خلال تلك الشراكة الناجحة، التي تعكس أهمية الشراكات الفعالة في دعم التنمية المستدامة في المجتمعات المختلفة».