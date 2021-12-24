«الري»: استمرار حملات تطهير النيل من المخلفات البلاستيكية

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى استمرار حملات نظافة وتطهير النيل من المخلفات البلاستيكية، وقالت إن مؤسسة «شباب بتحب مصر» نفذت، بمشاركة 120 طالباً وطالبة من مدرسة «بداية»، حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من جانبى النهر بمنطقة الزمالك، وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن رعاية الوزارة لهذه الحملات تأتى إيماناً منها بأهميتها، ومساهمة هذه المبادرات فى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة بدأت من نادى نقابة المهندسين بالزمالك، واستمرت على مدار ساعتين، بحضور المهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، وأحمد فتحى، رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر»، وتم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من على المراكب الصغيرة، مع الحرص على تجميع المخلفات فى جوالات من الخيش منعاً لاستخدام جوالات بلاستيكية، كما أسهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بعمل تطهير للمجرى المائى بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تعتمد على التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها، وتهدف للحفاظ على نظافة النهر والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.