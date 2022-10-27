رئيس جامعة الأزهر السابق: لا مكان في عالم اليوم لنعرات التفرقة والعصبية

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن اجتماع الشرق والغرب نحو الحوار الحضاري والتعايش الإنساني، في حاجة إلى رجال يبذلون أعمارهم لتحقيق هذا الهدف الإنساني، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، بذلا جهدًا نفيسًا من أجل الأخوة الإنسانية وتخفيف آلام البشر.

تعزيز قيم الخير والحق والجمال

وأوضح رئيس جامعة الأزهر السابق، أن الإمام الطيب قاد مؤسسة الأزهر الشريف ومعها مجلس حكماء المسلمين، لتعزيز السِّلم في العالم، ومحاولة كسر حدَّة الاضطرابات والحروب، ونشر مبادئ الحق والخير والسلام، فجاب العالم شرقًا وغربًا لتحقيق هذا الأمل المنشود، فأسهمت جولاته ولقاءاته ومساعيه في تعزيز قيم الخير والحق والجمال.

ولفت إلى أن جهود الإمام الطيب التقت مع جهود قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، فاجتمعا على الخير ونفع الإنسان، ومحاولة تخفيف آلامه، فكانا معًا نموذجًا يقتدى به، لنشر السلام والوئام بين البشر.

تحقيق الرخاء والأمن والسلام بين البشر

وشدد المحرصاوي، على أنه لا مكان، في عالم اليوم، لنعرات التفرقة والعصبية أو الآفات الناعقة بخطابات الكراهية، فالإنسانية لا فكاك لها من أن يكمل بعضها بعضًا؛ ليتحقق الرخاء والأمن والسلام بين البشر، وهذا هو صوت الحكمة والمنطق والأخوة الإنسانية التي أرشدنا إليها القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (سورة الحجرات:13).

وقدم رئيس جامعة الأزهر السابق، الشكر لفضيلة الإمام الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، ومملكة البحرين على هذا الملتقى الجديد بين الشرق والغرب لأجل التعايش الإنساني ومصلحة الإنسانية الخالدة.