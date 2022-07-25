فنانة أزهرية عن لوحة «الطيب وفرانسيس»: رسمتها بألوان خشبية في ذكرى ميلاد الإمام الأكبر

لفتت الفنانة التشكيلية الشابة خلود أحمد اسماعيل الأنظار إليها، بعد تقديمها بورترية «الأخوة الإنسانية» وعرضه في جناح الأزهر بمعرض الاسكندرية للكتاب، ليجسد رسمها الرمزين الدينيين الكبيرين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

خلود: الإمام الأكبر أب للجميع

تقول الفنانة الشابة خلود أحمد إسماعيل، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد فتيات سموحة النموذجي: أحببت الرسم منذ الطفولة وكبرت على ذلك، وأحب فضيلة الإمام الأكبر وأشعر كأنه أبي، وهو بمثابة أب للجميع، مضيفة أنها شاركت في معارض عدة بلوحات مختلفة، منها لوحة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بمناسبة يوم الإنسانية، واستخدمت في تلوين اللوحة الألوان الخشبية، فضلا على وضع بعض اللمسات ومنها حمامتي سلام تعبيرا عن الحالة التي أرساها الرمزان بين الشعوب.

مراحل رسم بورتريه شيخ الأزهر

وعن اهتمامها برسم لوحة شيخ الأزهر، قالت خلود: كنت رسمتها بمناسبة ذكرى يوم ميلاد الإمام الأكبر، وسجلت مراحل عمل اللوحة بدء من التخطيط الخارجي، مرورا بالتفاصيل والخلفية، عبر وحدات الأرابيسك.

وشاركت «خلود» في العديد من المعارض، ومنها المعارض الدولية للكتاب، وبيت السناري، ومعارض منطقة سموحة الأزهرية، ومهرجان الإبداع الأول وحصلت فيه على المركز الثاني على مستوى الجمهورية،كما رسمت لوحة لحرب 6 أكتوبر معبرة عن الإرادة والنصر، وحازت اللوحة بعد مشاركتها في المتحف الحربي، على إعجاب المحكمين ونالت عنها شهادة تقدير.

مشاركة الفنانة بمعرض الاسكندرية للكتاب

وأعربت «خلود» عن سعادتها بمشاركتها في جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب، وإعجاب زوار المعرض بأعمالها، متمنية مقابلة فضيلة الإمام الأكبر وتقديم لوحاتها له كهدية، فضلا عن أمنيتها بتمثيل الأزهر فنيا في المعارض الكبرى المختلفة، وأن تجوب لوحاتها العالم، وتصل لكل مهتم ومحب لهذا الفن الجميل.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية