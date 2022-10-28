أصدقاء بهاء طاهر: أديب فتش في خبايا المجتمع وخصائصه

نعى عدد من أصدقاء الكاتب الراحل بهاء طاهر، رحيله، معبرين عن حزنهم لفراقه، مؤكدين أن رواياته كانت معبرة عن واقع المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد فتحي محمد، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن الأديب الروائي بهاء طاهر كان بمثابة البهاء الذي نجتمع عنده كأدباء شبان ومحبين الرواية العربية.

بهاء طاهر له بصمة شديدة التميز في الكتابة الأدبية

وأضاف «فتحي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن طاهر كان واحدًا ممن لهم بصمة شديدة التميز في عالم الكتابة الأدبية، والرؤى العميقة التي تجسد الواقع المصري في قالب أدبي أمين وتفتش في خبايا وخصائص المجتمع.

قصة حياة بهاء طاهر كانت درامية

وأضاف أن بداية تعارفه عليه كانت من خلال قراءة رواية الحب في المنفي، مشيراً إلى أن قصة حياته درامية، والتقى به عندما كان صحفياً بعد صدور روايته «نقطة النار» التي كانت تنشر في مجلة المصور.

احتفاء أصدقاء الروائي بهاء طاهر به

وأكد أنه احتفى به هو وأصدقائه، محمد كمال حسن ومصطفي الحسيني وباسم شرف وإبراهيم عيسي، عن طريق ندوة في نقابة الصحفيين احتفالاً لفوزه بجائزة «البوكر» خلال أول دورة لها.

بهاء طاهر رغم قلة إنتاجه إلا أنه كان قيمة كبيرة

وأشار إلى أن الرواية العربية فقدت رئة من رئاتها بوفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر، لأنه كان يمثل رغم قلة إنتاجه قيمة كبيرة في الرواية العربية، وأن رواية «الحب في المنفى» من أهم رواياته، وأنه كان مختلطاً بالواقع دائماً في كتاباته حتي الساعات الأخيرة من وفاته، وكان حريص على التواصل مع الأدباء وقراءة موجزهم الأدبي والإشادة بهم.

بهاء طاهر كان أديباً وإنساناً نبيلاً

وفي سياق متصل كتب أحمد المسلماني، الإعلامي والكاتب الصحفي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن بهاء طاهر كان أديباً وإنساناً نبيلاً، وصاحب قلم بديع، ويعرفه القراء والمواطنين من خلال كتاباته المختلفة، ومنها واحة الغروب، وخالتي صفية والدير بالإضافة إلى نخبة من الأعمال الفنية المميزة، مؤكداً أن القوة الناعمة المصرية والعربية فقدت ركيزة أساسية.

بهاء طاهر أول عربي يفوز بالعديد من الجوائز القيمة

وقال الروائي خليل الجيزاوي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن بهاء طاهر يعد أول عربي يفوز بالعديد من الجوائز عن مختلف أعماله، ومنها جائزة الزياتور الإيطالية باولا فيفياتي، وتعد من أرفع الجوائز، مشيراً إلى أنه أصدر أول مجموعاته القصصية عام 1972 بعنوان «الخطوبة»، لتتوالى بعدها أعماله الفنية المختلفة.

أعمال مختلفة لبهاء طاهر في المجال الروائي

وأضاف أنه في مجال الإبداع ظهر للروائي بهاء طاهر خمس روايات، وهي شرق النخيل، ونقطة النور، وأنه من ضمن أعماله في الترجمة الأدبية، «خالتي صفية والدير» وترجمت لأكثر من عشر لغات من بينها الإنجليزية، «والحب في المنفى» التي ترجمت بالإنجليزية ونشرت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، «وواحة الغروب» التي ترجمت للإنجليزية بواسطة همفري ديفيز عام 2009.