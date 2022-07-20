هيئة الكتاب تنعي الدكتور أحمد مرسي: أثرى المكتبة العربية بمؤلفاته

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الدكتور أحمد مرسي، رئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للنشر بهيئة الكتاب وأستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 78 عاما.

أحمد مرسي كان من رواد الأدب الشعبي

وقالت هيئة الكتاب، في بيان لها، إن الراحل من رواد الأدب الشعبي، حيث ولد في 1 يناير 1944، بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1963، ثم ماجستير في الآداب عام 1966، كما حصل دكتوراه في الآداب مع مرتبة الشرف «أدب شعبي» قسم اللغة العربية، من نفس الكلية.

وأضافت هيئة الكتاب في بيانها، أنه قد أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات منها « الأغنية الشعبية - دراسة ميدانية في منطقة البرلس عام 1966، المأثورات الشعبية الأدبية - دراسة ميدانية في منطقة الفيوم عام 1969، دراسات في الفولكلور مع آخرين عام 1971، الأغنية الشعبية عام 1971، مقدمة في الفولكلور عام 1975، الفولكلور والإسرائيليات عام 1976، الأغنية الشعبية - مدخل إلى دراستها عام 1982، المأثورات الشفاهية - ترجمة عام 1982، الأدب الشعبى وفنونه عام 1985، عالم نجيب محفوظ - بالإسبانية مع آخرين، ومدريد عام 1989».

الجوائز التي حصل عليها أحمد مرسي

وحصل الراحل الدكتور أحمد مرسي، على العديد من الجوائز منها «جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1985، نوط الامتياز مصر، عام 1991، وسام الاستحقاق المدنى إسبانيا، عام 1992، وسام الفنون الجميلة إسبانيا، عام 1993، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1999، جائزة جامعة القاهرة التقديرية، جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكرى والأدبي، عام 2006، جائزة الدولة التقديرية في الأدب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2006»