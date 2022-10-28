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تشييع جثمان أم لحقت بطفلها بعد وفاته بيومين في البحيرة «صور»

كتب:

إحسان شعبان
01:36 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
تشييع جثمان أم توفت حزنا على ابنها في البحيرة

تشييع جثمان أم توفت حزنا على ابنها في البحيرة

شيع أهالي قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان والدة طالب يدعى «فتحي حلمي»، والتي توفيت بعد يومين من مصرع ابنها في حادث.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية أثناء تشييع جثمان الأم من مسجد قرية صفط الحرية، خاصة أنها لم تكن تعاني من أي أمراض، وتركت طفلتين.

الأم تلحق بطفلها الوحيد

وقال أهالي القرية إن الأم فقدت طفلها الوحيد في حادث قطار أثناء ذهابه إلى المدرسة قبل يومين.

وأشار الأهالي أن الحالة الصحية للأم كانت جيدة إلا أنها توقفت عن تناول الطعام من شدة حزنها، وتفاجأت أسرتها أمس بوفاتها إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

مصرع طفل صدمه قطار

وكان قد لقي طفل يدعى «فتحي حلمي» مصرعه بعدما صطدمه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

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بقلم إحسان شعبان