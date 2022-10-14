وفاة أم ليلة زفاف ابنتها في سوهاج إثر غيبوبة سكر.. «الفرح اتحول لجنازة»

أعدت منى محمد، سيدة خمسينية بمحافظة سوهاج، عشاء زفاف نجلتها العشرينية أماني رمضان، وقلبها يرقص فرحا لزواج ابنتها، وهو الحلم الذي تنتظره وتسعى لتحقيقه كل أم.

الوداع الأخير

وودعت الأم ابنتها أثناء توجهها لمركز التجميل استعدادا لزفافها، فاحتضنتها طويلا وكأنها تعرف أنها اللحظات الأخيرة لهما سويا، واعتقدت العروس أن والدتها تبالغ بتوديعها حزنا على ابتعادها عنها استعدادا لانتقالها لمنزل الزوجية، ولم تكن تعلم أن فراقا أبديا ينتظرهما.

أخفت الأم دموعها أثناء وداع ابنتها ورافقتها بنظرات الفرحة والدعوات لها، حتى غادرت منطقة أبو شجرة بحي غرب سوهاج، ثم عادت لتكمل تجهيز عشاء ابنتها العروس.

غيبوبة سكر

ودون سابق إنذار سقطت الأم التي تعاني من مرض السكري على الأرض، إثر دخولها في غيبوبة سكر أودت بحياتها، بعدما انتهت من تجهيزات زفاف ابنتها، وذلك قبل ساعة واحدة من الذهاب لقاعة الزفاف واستقبال ابنتها بفستان الزفاف.

ووفقا لحديث «آية. ف»، جارة العروس، لـ«الوطن»، فإن الواقعة أصابت الجميع بصدمة وذهول، وكانت أصعب المهام أمامهم كيفية إبلاغ العروس بالوفاة، والتي كانت على وسك الانطلاق من مركز التجميل لقاعة الزفاف.

إبلاغ العروس بوفاة والدتها

أسرع عدد من المقربين لمركز التجميل لإبلاغ العروس قبل مغادرتها، بينما سارع آخرون بتجهيز الأم لمثواها الأخير، وتحول الفرح لجنازة وظل «صوان الفرح» الذي أقيم احتفالا بـ«ليلة الحنة» كما هو لاستقبال المعزين.

في مركز التجميل، تحولت الفرحة إلى حزن وتوقفت مظاهر الفرحة من الأغاني والزغاريد وغيرها، لتحل محلها صرخات ودموع لا تنتهي على الوفاة المفاجئة للأم، وتوجهت العروس بثوب زفافها لتوديع والدتها لمثواها الأخير، بدلا من أن تقوم الأم بوداع ابنتها لمنزل الزوجية.

أصعب المواقف

وقالت «أ. أ»، صاحبة مركز التجميل، لـ«الوطن»، «ده من أصعب المواقف اللي مرت في حياتي، إن والدة العروسة تتوفى واتبدل الحال من فرح لحزن، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويثبتها عند السؤال، ويصبر العروسة ويعوضها خير عن الوجع وكسرة الفرحة الصعبة دي».