خبيرة اقتصادية: الصناعة تنتظر من الدولة استمرار حزم الدعم للنهوض بالقطاع

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إنَّ هناك حزم من الدعم والتيسرات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة، بجانب الكثير من التيسرات ينبغي على الدولة وضعها في الاعتبار.

«الدماطي»: ضرورة الإبقاء على مبادرات الصناعة

وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّ من المهم الإبقاء على مبادرات دعم الصناعة والتي تشكل فائدة كبيرة للمصنعين، بجانب توفير الأراضي من دون مقابل في المجمعات الصناعية.

إلغاء ضرائب مفروضة على الصناعة أبرز التصورات لدعم القطاع

وتابعت: «أيضًا من الدعم المطلوب لقطاعة الصناعة، يجب إلغاء الضريبه العقارية، حيث تصل قيمة الضريبة المضافة إلى أكثر من 27% في العديد من القطاعات، فيجب تحديد القيمة المضافة وعدم السماح لزيادتها، ما يؤثر علي الشركات والأفراد».

وترى أيضاً ضرورة اهتمام الدولة بتوفير كل السبل الجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، واهتمامها بالقطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، ليس عليه خلاف فعملت الحكومة المصرية على مدار الـ8 سنوات السابقة على تطوير البينة التحتية في البلد حتى توفر للمستثمر ما يحتاجه، بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية وإطلاق العديد من المبادرات الداعة للمصنعين.

وعن المحفزات والدعم بقطاع الصناعة، أكدت أنَّه من الضروري عدم تذبذب السياسات المالية وتغيرها كل فترة، ما يؤثر سلبًا على مناخ الأعمال، وتخفيض الضرائب والجمارك علي التصدير.

وقالت أيضًا إنَّه من المهم للغاية أن يكون هناك سرعة في الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وأصحاب المشروعات، والتقليل من عدد الجهات المختصة التي يتطلب من المستثمرين والمنتجين التواصل معها لإنهاء الإجراءات الخاصة برخص وتشغيل المشروع.

كما أشارت إلى أبرز المحفزات المعلن عنها لقطاع الصناعة، مثل الرخصة الذهبية، والإعلان عن الرخصة الذهبية هو بمثابة دعم قوي لقطاع الصناعة والمشروعات الصناعية، وتساهم هذه الرخصة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.