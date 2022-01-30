خبيرة مصرفية: مبادرات «المركزي» عززت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وخبيرة مصرفية، إن البنك المركزي المصري لعب دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد المصري خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ، كما كان له دور كبير في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات محدودة الدخل ومساعدة الشركات والمصانع على مواصلة العمل والإنتاج، موضحة أن مبادرات البنك المركزي عززت من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، كما لعبت دورًا كبيرًا في تحجيم معدلات التضخم عبر النظرة الاستباقية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

مبادرات البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في مواجهة تداعيات كورونا

وأضافت «سلطان»، خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يعرض على قناة «Extra news»، أن مبادرات المركزي المصري ساهمت بشكل كبير في مواجهة تداعيات كورونا، خاصة وأنها عززت من تعزيز النمو الاقتصادي، بالتزامن مع توجهها بشكل كبير تجاه التحول الرقمي وتعزيز المنظومة السيبرانية، موضحة أن البنك يدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن القطاع المصرفي مكمل وداعم للاقتصاد المصري في مسيرته التنموية.

الاقتصاد المصري والعالمي يمر بالكثير من المتغيرات

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أن هذا الأمر هو ما انعكس إيجابًا على الصادرات المصرية، التي حققت طفرة كبيرة خلال العام الماضي، بدعم من قوة وصلابة ومرونة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات تسعى لتقديم حلول مبتكرة للمصدرين، خاصة وأن الاقتصاد المصري والعالمي يمر بالكثير من المتغيرات التي في حاجة إلى مرونة، وهناك طفرة حدثت في الصادرات المصرية رغم أزمة كورونا التي أدت لمعاناة الكثير من القطاعات.