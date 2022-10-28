نائب رئيس الوزراء الأسبق لـ إبراهيم عيسى: القرارات الاقتصادية الأخيرة ضرورية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن عقد المؤتمر الاقتصادي يشير إلى وجود شعور حكومي بالحاجة لمراجعة بعض السياسات، متمنيا أن يكون المؤتمر هو بداية للحوار الاقتصادي المستمر في مصر، مشيرا إلى أن كلمة محمد السويدي في المؤتمر الاقتصادي كشفت عن الأزمات والمشكلات التي تواجه قطاعات الصناعة.

الإعلان عن مرونة سعر الصرف

وتحدث بهاء الدين، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، عن أهمية الإعلان عن مرونة سعر الصرف بعد يوم من المؤتمر الاقتصادي، قائلا: «القرارات الاقتصادية الأخيرة ليست الحل النهائي للأزمة ولكنها ضرورية في الوقت الحالي».

النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار الدكتور زياد بهاء الدين، إلى أن النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة ستصدر قريبا، موضحا أنه لا يمكن للدولة أن تنسحب من النشاط الاقتصادي بشكل كامل ولكن لها دور والقطاع الخاص له دور، كما أنه من الضروري توضيح اختصاصات الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين.