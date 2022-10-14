طروحات البورصة أبرز تفعيل لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».. ومردودها إيجابي

تعد الطروحات الجديدة فى البورصة من أهم وسائل جذب الاستثمارات والمدخرات الآمنة، وخصوصاً فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وعودة مخاوف الاستثمار بالأصول ذات المخاطر العالية، وتفعيل حقيقى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، عبر طرح شركات عامة للمستثمرين بهدف ضخ استثمارات وجذب السيولة اللازمة للتطوير ودفع الإنتاج قدماً.

وأوضح خبراء أسواق المال لـ«الوطن» أن برنامج الطروحات الحكومية يُمثل أهميةً كبرى بالنسبة للبورصة المصرية، مؤكدين أنه سينعش التداولات، بجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت أجنبيةً أو محليةً. وأضافوا أن البورصة المصرية تنتظر البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأن الطروحات الجديدة فى سوق المال تتميز بانخفاض المخاطرة والأداء المالى الجيد لهذه الشركات.

عطا: الطروحات تمثل أول تفعيل حقيقي لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية، إنه مع التوقعات بزيادة الزخم والمضى قدماً فى طرح الشركات الجديدة فى سوق المال المصرية، ما يسهم فى النمو الاقتصادى وفتح الطريق إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظراً لعملية التنويع التى تضيفها الطروحات بالقطاعات المدرجة.

وأضاف أن الطروحات بشكل عام تمثل أول تفعيل حقيقى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، من خلال طرح شركات عامة للمستثمرين بهدف ضخ استثمارات وجذب السيولة اللازمة للتطوير ودفع الإنتاج قدماً.

عيد: الطروحات الجديدة في سوق المال تتميز بانخفاض المخاطرة

وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إن البورصة المصرية تنتظر البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى سوق المال المصرية، لتكون انطلاق المؤشرات نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.

وأضاف أن الطروحات الجديدة فى سوق المال تتميز بانخفاض المخاطرة والأداء المالى الجيد لهذه الشركات.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن الطروحات فى بورصات الخليج، الفترة الماضية، كان لها مردود إيجابى على الأسواق، مثل سوق المال السعودى وسوق أبوظبى المالى، والتى شهدت صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة بعد تنفيذ عدد من الطروحات الجديدة، التى جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد، وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال فى ظل ارتفاع العائد الخالى من المخاطر.