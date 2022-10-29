تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة ترويج المخدرات في دسوق بكفر الشيخ

قرر قاضي المعارضات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، تجديد حبس عاطل لاتهامه بترويج المخدرات بمدينة دسوق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطه وبحوزته 5 كيلو جرامات من مخدر جوهر الحشيش لترويجها على عملائه.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد بوصول معلومات عن قيام شخص عاطل بالترويج لمخدر الحشيش، والتي أكدها فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بالتنسيق مع رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، بأن شخصا يدعى «م. ر»، 32 عاما، عاطل ويقيم بمدينة دسوق لاتهامه بترويج جوهر مخدر الحشيش على عملائه من راغبي التعاطي للمواد المخدرة.

إجراءات الضبط

بتقنين الإجراءات القانونية وإعداد كمين أمني من قبل رجال المباحث وعناصر الشرطة السريين تم ضبطه متلبسا وبحوزته كمية تزن 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش أثناء قيامه بترويجها على عملائه من متعاطي المخدرات، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي من حصيلة البيع للمخدر، وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائه، وسلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12568 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، وبالعرض على جهات التحقيق بدسوق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال ممدوح مختار، محام، إن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، حسب تحريات الضبط للمباحث الجنائية وما تحمله أوراق الموضوعية للقضية أمام هيئة المحكمة، تكون العقوبة بالسجن من 15 عاما حتى المؤبد.