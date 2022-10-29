محافظ الإسكندرية: شاطئ إسحاق حلمي «وش خير» على الرياضيين المصريين

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم الشاطئية لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، لافتًا إلى أن شواطئ الإسكندرية كانت «وشها حلو» على المنتخب كونها استضافت مبارياته خلال التصفيات.

وأضاف محافظ الإسكندرية في كلمته اليوم، بشاطئ إسحاق حلمي الذي يحوي عددا من ملاعب الكرة الشاطئية، أن «هذا الشاطئ أقيمت فيه 3 بطولات لكرة القدم الشاطئية منها بطولتان دوليتان، وهو شاطئ «وش خير» على الرياضيين المصريين لأنه استضاف مباراة لكرة القدم الشاطئية بين مصر وغانا في البطولة المؤهلة لكأس العالم والذي فازت فيه مصر، والفوز الغالي ده كان من أسباب تأهل وصعود مصر منذ يومين أو أكثر لكأس العالم للكرة الشاطئية لأول مرة».

شاطئ مجهز لكل الرياضات الشاطئية

وتابع: أن شاطي إسحاق حلمي الموجود فيه الآن والذي يستضيف نهائيات بطولة الجمهورية لكرة الطائرة الشاطئية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة الطائرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بذلنا فيه مجهودا كي نجهزه بهذا الشكل، هو ليس مؤهلًا للكرة الطائرة فقط، وإنما مجهز لكل الألعاب الرياضية.

استضافة الفعاليات الرياضية الشاطئية

وأكد أن الإسكندرية على مر العصور قادرة على استيعاب واستقبال الأحداث الثقافية والرياضية والاجتماعية، مشيراً إلى حرص المحافظة على استمرار ذلك من خلال استضافة الفعاليات الرياضية أحدثها مشاركة 24 فريقًا في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية في الإسكندرية منذ يومين وتختتم اليوم.