الإسكندرية تستقبل مباريات كرة القدم الشاطئية الودية لأول مرة

استقبل شاطئ إسحاق حلمي في مدينة الإسكندرية، أولى مباريات الكرة الشاطئية، لأول مرة، في محاولة لدعم الأنشطة الرياضية، حيث تحاول المحافظة إظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها، وتأتي المباريات الودية في محافظة الإسكندرية على مدار يومين.

وفي جو احتفالي، يقف أهالي الإسكندرية لمشاهدة أول مباراة كرة القدم شاطئية بين منتخب دولة الكويت الشقيق وفريق الترسانة، وهي المباراة الأولى التي ستقام على الشاطئ؛ فيما من المقرر إقامة مباراة بين منتخب دولة الكويت ومنتخب الإسكندرية غدًا الاثنين، على رمال شاطئ إسحاق حلمي.

استقبال مباريات الكرة الشاطئية

وعلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على هذا الحدث في بيان قائلًا، إنه تم تجهيز الشاطئ بشكل كامل لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة خاصة من الدول العربية الشقيقة إضافة إلى تجهيز بعض الأماكن من أجل استقبال الجمهور المتوقع حضوره، خاصة وأنه لأول مرة تستقبل الإسكندرية كرة الشاطئ.

وأضاف أنه جاري متابعة نظافة دورات المياه ووحدات خلع الملابس والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، لافتًا إلى ظهور الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها.

الكرة الشاطئية في الإسكندرية

من ناحيته، قال اللواء جمال رشاد؛ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن المباريات ستقام على شاطئ إسحاق حلمي شرق الإسكندرية الذي جرى تجهيزه لاستقبال الرياضات المختلفة، نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ، التي تسمح بممارسة الرياضة دون أي إزعاج لرواده، كما جرى التأكد من انتشار صناديق المخلفات على رمال الشاطئ حفاظا على نظافته.