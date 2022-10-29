«التضامن»: زيادة المعاشات 152% لتحسين معيشة كبار السن.. والدعم يصل لـ5 ملايين أسرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن إجمالى الدعم النقدى المقدم لأكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة يشمل 22 مليون مواطن بقيمة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه منها، ويتحمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى 3 مليارات جنيه.

تنفيذ 20 ألفا و856 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 712 مليون جنيه

وأضافت الوزارة، فى تقارير حديثة لها، أنه تم تنفيذ نحو 20 ألفاً و856 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 712٫993٫551 جنيهاً فى مناطق «أهالينا، وروضة السيدة زينب، والأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعاً، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، والسكة الحديد، وقرية الديسمى، وأرض الخيالة».

وجارٍ تنفيذ عدد 768 وحدة بتكلفة إجمالية قدرها 23٫040٫000 جنيه بمنطقة زهور 15 مايو.

ولفتت إلى أن إجمالى تكلفة كل من «سكن كريم» والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة بلغ 1٫1 مليار جنيه، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة التمهيدية 186٫525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 906٫000 مشروع بإجمالى رأس مال 2٫8 مليار جنيه مصرى، مؤكدة أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه شهريا

وأشارت تقارير الوزارة إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه شهرياً فى حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيهاً شهرياً، كما تمت زيادة المعاشات بدءاً من 1 أبريل 2022 بنسبة 13% بتكلفة زيادة قدرها 38٫4 مليار جنيه سنوياً استفاد منها نحو 10٫7 مليون صاحب معاش ومستفيد، موضحة أنه تمت زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلى ما يقارب 295 مليار جنيه عام 2022 أى أن المعاشات زادت بنسبة 152% حرصاً على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية.

ولفتت «التضامن» إلى أنه تم إنشاء 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل، تم بناؤها وتطويرها، يستفيد منها 71 ألفاً من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصرى، وتم تدريب 2500 ميسرة بالحضانات، كما تم تدريب الشباب المقبلين على الزواج من خلال المشروع القومى «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وعن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «2 كفاية»، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 9٫3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع «2 كفاية» والشراكة مع 108 جمعيات أهلية فى حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ 4٫375 ندوة توعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بحضور 449٫700 سيدة ورجل، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستفاد من العرض ما يقرب من 25 ألف سيدة ورجل.