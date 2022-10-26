وزارة التضامن الاجتماعي: لدينا 163 دار مسنين تسع حوالي 7 آلاف شخص

قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي اهتمت بكبار السن، وحددت كل المميزات والواجبات والحقوق التي تقدمها الدولة لتلك الفئة.

وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بفئة كبار السن

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بشكل كبير بفئة كبار السن، باعتبارها بذلت مجهودًا كبيرًا في فترة الشباب، لذلك كان يجب رد الجميل والاهتمام بهم وإعطائهم كل حقوقهم، وذلك أبسط شئ يمكن تقديمه لتلك الفئة.

وتابع، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة للغاية في مجال رعاية كبار السن، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن رعايتهم من أولويات وزيرة التضامن الاجتماعي.

أهم خدمات وزارة التضامن الاجتماعي لفئة كبار السن

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك نوعين من الخدمات تقدم للمسنين، وتتمثل في خدمات داخلية وخارجية، والداخلية تتمثل في دور الدولة في خدمة المسنين، مشيرًا إلى أننا لدينا 163 دارًا للمسنين تسع حوالي 7 آلاف شخص، ولكن المقيم بها الآن حوالي 4100 شخص، علاوة على أندية المسنين التي تستوعب حوالي 37 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

وأكمل أن هناك خدمات أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي مثل خدمة المُسن في بيئته الطبيعية، عن طريق توظيف رفيق مؤهل ومعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي له، لافتًا إلى أنه يتم تقسيم المسنين إلى فئات، حيث إن كل فئة لها احتياجتها وخدماتها الخاصة بها.