دعم العمالة غير المنتظمة باستهداف 30 ألفا بـ16 محافظة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن عدد من الإجراءات والمبادرات التى جرى اتخاذها لدعم العمالة غير المنتظمة، وأوضحت الوزارة فى تقارير لها أنه تم إطلاق مبادرة التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة التى تستهدف توفير فرص عمل لنحو ٣٠ ألف مستفيد فى ١٦ محافظة الأكثر عدداً فى العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرها، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه، كما تم تدريب 3 آلاف عامل وعاملة فى ٨ محافظات «أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة»، ضمن مشروع التدريب المهنى «برنامج طفرة».

صيادون يحصلون على مراكب

وأشارت الوزارة إلى أنه تم العمل على دعم العمالة غير المنتظمة من خلال دعم 32 ألف صياد من صغار من الصيادين والصائدات، حيث تم مدهم بشباك صيد، وبدل صيد، بالإضافة إلى المساعدة فى تحديث مراكب الصيد الصغيرة، كما تم دفع أقساط التأمينات الاجتماعية لمدة ٤ سنوات تقريباً لصيادى شمال سيناء تعويضاً عن خسائرهم بسبب توقف نشاطهم لبعض الوقت من جرّاء العمليات الإرهابية، مؤكدة أنه تم تعويض عمال الصيد فى بحيرة السد العالى عن فترات التوقف الصادرة بقرارات من جهاز تنمية الثروة السمكية، كما تم العمل على تمكين نحو ١٦٠٠ صاحب مركب من خلال توفير عدد ١٦٠٠ مركب خشبى (فلوكة) كمرحلة أولى، حيث يعمل على المركب ٣ صيادين فى المتوسط، بإجمالى عدد ٤٨٠٠ صياد.

مبادرة «تتلف في حرير» توزع «أنوال» على المستفيدين

وأكدت «التضامن» أنه فى إطار دعم العمالة غير المنتظمة أيضاً تم إطلاق مبادرة «تتلف فى حرير» وتم توزيع ٥٠٠ نول وخامات التشغيل لنحو ٥٠٠ أسرة بإجمالى ٢٠٠٠ مستفيد، وتقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى (بالمرحلة الأولى)، كما تم إطلاق مبادرة «أصلها مصرى» التى تم من خلالها تدريب 2000 عامل فى مجال تصفيف الشعر والتجميل فى ١٦ محافظة بالمرحلة الأولى، كما تم إطلاق مبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وتوزيع مستلزمات حماية شخصية لـ٢٠ ألف عامل فى شركتى «مرسول» و«طلبات مصر» كمرحلة أولى، وتوزيع 1000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة.