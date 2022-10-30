طلعت يوسف وحمزة الجمل مرشحان لخلافة ربيع ياسين في تدريب أسوان

كشف مصدر داخل نادي أسوان، عن بدء الإدارة في البحث عن مدرب جديد، لخلافة ربيع ياسين، في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك ثنائي مرشح لقيادة الفريق، هما حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، وطلعت يوسف مدرب الجونة السابق.

استقالة ربيع ياسين

واعتذر ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في تدريب نادي أسوان، بعد سقوطه في فخ الهزيمة، على يد فريق غزل المحلة بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا