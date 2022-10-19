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مصمم تيشيرت نادي أسوان: جهزت تصميما لقميص جديد للمنتخب المصري

كتب:

أحمد حامد دياب
05:56 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
تيشيرت نادي أسوان

تيشيرت نادي أسوان

أكد حلمي علام، مصمم تيشيرت نادي أسوان الرياضي، سعادته بأن التيشيرت الذي صممه نال إعجاب الكثيرين، مشيرًا إلى أنه حقق مبيعات جيدة «أكتر من الأهلي والزمالك»، معتبرًا أن ما حدث يسعده، مؤكدًا أن التوفيق من الله.

وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه كان يفكر في تقديم تيشيرت لنادي أسوان يعبر فيه عن مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أنه استغرق وقتا للخروج بهذا التصميم، لافتًا إلى أنه اختار وضع الحروف الهيروغليفية على اليمين ونهر النيل في المنتصف على أن يكون الجانب الأيسر بدون رسومات حتى لا يجهد عين من يشاهده.

تيشيرت آخر معبر عن الهوية المصرية الأسوانية

وأشار إلى أن التيشيرت الثاني للفريق مرسوم عليه معبد أبوسمبل وباللون الأزرق الشهير، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تيشيرت آخر بلون أبيض يعبر عن الهوية المصرية الأسوانية.

ولفت علام إلى أن البعض رشحه لتصميم تيشيرت للمنتخب الوطني المصري، موضحا أنه جهَّز تصميما للتيشيرت وأنه جاهز لتقديمه حال طلبه، مؤكدًا أنه تصميم سينال إعجاب الشعب المصري بالكامل.

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