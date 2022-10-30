شوبير: مارسيل كولر يسير بنظام علمي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس نظام عمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مع لاعبي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

برنامج الاستشفاء

وقال «شوبير» في تصريحاته ببرنامج «ملعب أون تايم»، عبر قناة «أون تايم سبورت»، إن كولر يسير وفقًا لنظام علمي، والبرنامج الذي يطبقه للاستشفاء هو التدريب بشكل طبيعي في اليوم التالي للمباراة، ثم منح إجازة في اليوم الذي يليه.

صفقتان للأهلي

وأضاف شوبير: «كولر رغم البداية الجيدة مع الأهلي، طلب بعض التدعيمات خلال شهر يناير المقبل، ويرغب في ضم صفقتين جديدتين»، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا